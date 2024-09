Ten Hag non durerà fino a Natale dice la leggenda del Man Utd

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ladel Manchester United Teddy Sheringham ha criticato duramente l’attuale allenatore Erik ten Hag per aver portato a casa solo trofei poco importanti, come la FA Cup e la Carabao Cup. Sheringham, intervenendo al lancio di “Gaffer of all Accas” di Ladbrokes, ha chiarito che si aspetta che Ten Hag se ne andrà entro, anche se ammette che non è mai bello vedere i manager perdere il lavoro. Il tecnico olandese hara diviso l’opinione pubblica durante la sua permanenza al Manchester United, vincendo due coppe nazionali in due stagioni ma ottenendo in generale scarsi risultati nelle competizioni più importanti, ovvero la Premier League e la Champions League.