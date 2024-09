Temptation Island 2024 ecco le coppie della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – ‘’ torna dal 10 settembre in prima serata su Canale 5. Protagoniste sono 7, non sposate e senza figli, pronte a mettere alla prova la loro storia d’amore. Il racconto delle loro vicende è affidatomente a Filippo Bisciglia. Ci sono Fabio (35 anni) e Sara (22 anni), che partecipano al ‘viaggio nei sentimenti’ per capire se valga la pena continuare la relazione, messa a dura prova dalla distanza: lui vive in provincia di Catanzaro, lei a Ravenna. Situazione analoga anche nella coppia formata da Diandra (37 anni) e Valerio (44 anni): lui vorrebbe che lei lasciasse le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove ha la sua famiglia e dove manterrebbe il suo lavoro. Lei, però, non vuole lasciare la sua vita nella Capitale. Tra Titty (24 anni) e Antonio (27 anni) è lui a scrivere al programma per la gelosia di lei.