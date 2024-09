Sfreccia su una pozzanghera e bagna alcuni pedoni | giovanissimo rischia il linciaggio in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un banale incidente hato di degenerare in un episodio di tensione a Via Nigra. Un minorenne del posto, alla guida della sua mini car, ha accidentalmente attraversato unando un gruppo di passanti. Nonostante le buone intenzioni del giovane, che è tornato indietro per chiedere scusa, la situazione è rapidamente sfuggita di mano, rendendo necessario l’intervento della Polizia. L’incidente Il giovane stava guidando in compagnia della sua fidanzata quando, attraversando una, ha inavvertitamente schizzato d’acquapassanti. Il gruppo, composto da tre uomini, tre donne ebambini di origine straniera, ha reagito con evidente irritazione. Notando l’accaduto, il ragazzo ha deciso di tornare sui suoi passi per scusarsi, ma le sue scuse non sono state accettate.