Paralimpiadi il trionfo di Ghiretti L’oro di Giulia con il tifo massese | Il sostegno di tutti mi ha caricato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024)d’oro per, grande protagonista a Parigi nel nuoto. La finale dei 100 metri rana, in cui l’atleta si era classificata, nella batteria del mattino, con il terzo tempo, si è poi tradotta in una splendida medaglia d’oro. Una vittoria al fotofinish con 4 centesimi di distacco dalla seconda. Era già una delle favorite per una medaglia, ma grazie alla sua forza e alla sua determinazione quella diè stata una delle medaglie più luccicanti. Tanti i sostenitori e gli amici che hanno gremito la Defense Arena lunedì sera,vestiti per l’occasione con maglie azzurre e cappellini dell’Italia per dare la carica all’atleta. Sono arrivati a Parigi più di quaranta sostenitori, non solo da Parma, la sua città natale, ma anche da Massa, sua città d’adozione.