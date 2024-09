Pallone d’Oro la lista completa dei 30 calciatori | esclusi Messi e Cristiano Ronaldo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “France Football” ha annunciato ladei 30 candidati al2024, che sarà consegnato il 28 ottobre a Parigi. Non c’è nessun calciatore italiano tra i 30 candidati alma diversiche militano nella Serie A, più due nuovi arrivi. In corsa ci sono gli interisti Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu e l’atalantino Ademola Lookman, con loro anche due neo giallorossi, l’ucraino ex Girona Artem Dovbyk e il tedesco ex Borussia Mats Hummels. Spiccano invece le assenze in questadi due pluripremiati. Sono assenti infatti per la prima volta dal 2003, e Lionel