Ocean Stories la grande mostra della Marina arriva alla Galleria Alberto Sordi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dal 5 al 14 settembre 2024, laa Roma ospiterà la terza tappa di un'iniziativa espositiva diprestigio e significato, che celebra la storia e i valoriMilitare. La, dal titolo. The Italian Navy exhibition, organizzata dMilitare, prodotta da Magister Art, è un percorso espositivo multimediale e immersivo. Si presenta come un racconto che comunica l‘universo eterogeneoforza armata, per coinvolgere ed emozionare un vasto pubblico di persone di diverse culture, nazioni ed età. Quattro sono le aree tematiche in cui è suddivisa la rassegna: -Planet, prima area, descrive l'impegnoMilitare per la sua conoscenza, protezione, preservazione attraverso la dimensione subacquea, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.