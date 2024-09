Museo Nave Garibaldi un’occasione per la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’idea è stata lanciata alcuni giorni fa dal segretaro generale delle Associazioni portuali e logistiche Salvatore Avena: proporre Spezia comesede delda realizzare a bordo delladella Marina Militare (in via di dismissione) e muoversi in tal senso con il Governo. Le’candida’ al momento sono Genova e Taranto. Proposta accolta di buon grado dal Propeller club Ports of La Spezia and Marina di Carrara che "condivide appieno e sostiene con convinzione l’appello alle istituzioni fatto da Salvatore Avena, segretario generale delle Associazioni portuali e logistiche, per chiedere al Governo che La Spezia sia scelta come destinazione del, attualmente contesa tra Genova e Taranto". Pieno sostegno in tal senso arriva da Gian Luca Agostinelli presidente del Propeller Club International della Spezia e di Marina di Carrara.