Milano i docenti precari si incatenano al provveditorato La denuncia | Scuole sguarnite per un bug nell’algoritmo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Continua la protesta deicontro l’algoritmo che ogni anno, sulla base di una graduatoria basata sui punteggi dei singoli candidati, nomina gli insegnanti in servizio a scuola. Dopo l’occupazione dello scorso lunedì, i manifestanti del sindacato Adl Cobas si sono incatenati fuori dall’Ufficio scolastico territoriale di. “Nessun incontro all’orizzonte contrariamente agli accordi presi con il personale dell’Ufficio”, lamentano i. “Non ce ne andremo da qui fino a che non ci verrà dato un incontro urgente e non verrà mandato un avviso a tutti i Dirigenti Scolastici affinché vengano pubblicate le cattedre realmente disponibili. Solo dopo questo passaggio si potrà procedere con le nuove nomine in maniera trasparente”.