Louis Vuitton Cup 2024 cancellato il programma di oggi per il maltempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Niente agonismo quest’nelle acque di Barcellona (Spagna), sede del secondo round robin dellaCup, il torneo che designa chi sarà l’equipaggio sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la tanto ambita America’s Cup. Dopo il rinvio di due regate deciso già ieri, ilha costretto gli organizzatori a cancellare tutte le gare che dovevano disputarsi. Una competizione che attualmente vede Luna Rossa in testa alla classifica generale con quattro vittorie all’attivo. Le intenzioni sono quelle di riprendere nella giornata di domani, 5 settembre, quando verrà rischedulato il. Una decisione da parte della giuria che si giustifica per le condizioni meteorologiche sfavorevoli delle ultime ore.