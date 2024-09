Le adidas Adios Neftegna x Wales Bonner sono una piacevolissima sorpresa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Laè uno shock. Da quando Gracehanno iniziato a collaborare nel 2020, hanno lanciato oltre 30 sneaker. E mentre la designer britannica avrebbe potuto rilasciare un'altra Samba (e probabilmente sarebbe andata esaurita in pochi secondi, ancora una volta) questa stagione sta provando qualcosa di diverso con un modello più carino.Light YellowLe 20 più grandi collaborazioninella storia delle sneakerDa Bad Bunny a Yohji Yamamoto, ecco i modelli in collab che hanno dato lustro all'iconico trifoglio Se non avete mai sentito parlare dellaprima d'ora, è giusto così. Introdotta per la prima volta nel 2008, ha fatto il suo grande debutto ai piedi del corridore etiope Haile Gebrselassie durante la maratona di Berlino.