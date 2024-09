Lavori sul viadotto ‘Pantano’ della ss372 Telesina | ecco quando finirà l’intervento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, martedì 3 settembre – così come annunciato da Anas – sono stati riavviati idi manutenzione programmata sulstrada statale 372 “”, tra Paupisi e Ponte, interrotti (con la conseguente rimozione del cantiere) lo scorso 26 luglio, allo scopo di garantire la fluiditàcircolazione in occasione dell’esodo estivo d’agosto. Nel dettaglio, l’installazione del cantiere per l’attivazione del senso unico alternato ha quindi previsto diverse fasi di lavoro, che si sono protratte fino al pomeriggio, con la movimentazione di materiali e uomini in piena sicurezza.