La conduttrice che potrebbe sostituire Luxuria a L’Isola | porte aperte

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’ultima edizione dedei Famosi non è stata fortunatissima e per questo in molti credono che Vladimirsarà sostituita da un’altra collega. Il mese scorso Il Messaggero ha rivelato che al posto di Vladyarrivare Elenoire Casalegno, dopo la sua esperienza come inviata in Honduras. La Casalegno si è detta pronta: “Questo non dipende da me, però è ovvio che mi farebbe molto piacere“. Intanto in queste settimane sono circolate altre voci sullacherimpiazzare, qualcuno ha fatto il nome di Simona Branchetti. Simona Branchetti nuovadedei Famosi? In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Simona Branchetti ha ammesso di apprezzaredei Famosi ed ha anche lasciato lead un suo possibile sbarco al timone del reality di Canale 5: “lo trovo un format geniale, mi piace molto.