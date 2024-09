Jesil minacce al presidente Chiariotti | maxi daspo di 5 anni del questore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jesi (Ancona), 4 settembre 2024 –aldella Jesina Giancarlo, dopo le denunce del commissariato nei confronti di quattro ultras arrivano idelCesare Capocasa. Un provvedimento adottato per via del loro comportamento: un danno all’ordinato svolgersi della manifestazione sportiva e motivo di turbamento dell’ordine pubblico, opportunamente notificati ai diretti interessati. Ripercorrendo i fatti, la vicenda ha origine dall’incontro di calcio a 5 tra le squadre Jesina-Antenore disputatasi al Palatriccoli l’8 giugno e valevole per i play off di promozione in serie B.