Incendio alla Papa Giovanni Distrutta la falegnameria e un impianto fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non è rimasto altro che il telaio d’acciaio di quello che fino alle 17 di ieri pomeriggio era stato il deposito attrezzi della comunitàXXIII in via Valverde a Sant’Aquilina. Ed è rimasta solo la carcassa di un camion parcheggiato nei pressi e dei pannelli facenti parte dell’da 20kW che affrescavano il tetto del laboratorio didella comunità di recupero. Tutto è andato distrutto nel tremendoche ieri ha coinvolto la struttura in usocomunità, a due passi dagli uffici amministrativi da dove è stata lanciata l’rme, vedendo il fuoco divampare nel capannone. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo andato avanti per diverse ore, mentre tre squadre dei pompieri sono state impegnate sul campo.