Il cappellano del Beccaria | C’è un vuoto incolmabile Abbiamo avviato un dialogo E ora gli starò accanto

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Andrea Gianni MILANO "Non mi sembra giusto dare spiegazioni riduttive, non mi avventuro in analisi psicologiche o sociologiche dopo aver visto il ragazzo una sola volta perché sarebbe sbagliato e rischierei di scivolare nella banalità e nella retorica. Quello che mi sento di dire è che in questi casi ci vuole un lungo silenzio. Un’epochè, una sospensione del giudizio, perché è troppo drammatico quando accaduto da poter essere spiegato subito come noi magari pretendiamo di fare. Il ragazzo non è in grado di dare una spiegazione, noi nemmeno. Non è pensabile capire oggi il perché di questo gesto. Bisogna avere pazienza, aspettare il tempo che sarà necessario". Don Claudio Burgio,del carcere minoriledi Milano, fa questa premessa, riflettendo sulla strage in famiglia che ha insanguinato Paderno Dugnano. Ieri ha confessato Riccardo C.