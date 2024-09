Giubileo da salvare l' Ama spera nei privati per la raccolta dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nell'anno che verrà, che poi è quello del, la Capitale non può permettersi di esibire davanti a trenta milioni di pellegrini cassonetti stracolmi e immondizia per strada, magari durante le festività natalizie. È questo infatti il periodo in cui è quasi scontato un rallentamento della, a meno di non «convincere» i netturbini ad andare a lavorare a suon di paghe extra e benefit. Ma stavolta Ama ha deciso di aprire i cordoni della borsa e, di fatto, esternalizzare parte del servizio ricorrendo a ditte esterne per tutto il 2025. La spesa prevista è di 12,3 milioni - ma si potrà arrivare a 15,6 con eventuali «addendum» - importo alla base del nuovo bando in due lotti appena pubblicato dalla municipalizzata e contro il quale i sindacati promettono le barricate.