Eventi oggi a Bologna | cosa fare mercoledì 4 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4- Musica, danza e cinema. Non manca proprio nientein programma sotto le Due Torri. Dalle 20, il cortile dell'Archiginnasio ospita due spettacoli di danza con le esibizioni di scuole e teatri. Alle 21, Montagola Republic accoglie Sud Griots. Sempre alle 21, Ginevra Di Marco arriva in piazza Lucio Dalla con Ballata per Margherita. Alle 21.15, il Salotto del Jazz in via Mascarella ospita Amarcord Quartet. Sempre alle 21.15, l'Arena Orfeonica trasmette il film d'animazione La tartaruga rossa. Alle 21.30, Foglie al vento è il film che si guarda all'Arena Puccini