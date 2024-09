Due alpinisti morti sulla Marmolada è in corso il recupero delle salme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Belluno, 4 agosto 2024 – Due. È scattato un nuovo allarme sulle vetteDolomiti, al momento sono inle operazioni per il, individuate dai soccorritori lungo la via che portacima. A chiedere aiuto sarebbe stata la moglie di uno dei dueitaliani, che ieri sono partiti alla volta del Bellunese. L’allerta è stata diramata dopo che ieri la donna non ha visto il marito rientrare a casa. Le perlustrazioni sono innell'area da parte del SocAlpino con l'elicottero ‘Falco 2’, gestito dal Suem dell'Azienda Ulss e di Dolomiti Emergency.