De Martino pigliatutto la Rai punta su Stefano e gli offre un altro programma | ecco dove lo vedremo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Deè il volto su cui la Raitutto: pochi giorni fa ha fatto il suo esordio nello studio di Affari Tuoi e oggi per lui sembra esserci un nuovopronto! Quale? L’ex marito di Belen potrebbe approdare nello studio di una nota trasmissione, in cui – pare – ritroverà una sua vecchia conoscenza. Inoltre, si parla da tempo della possibilità che Depossa arrivare a condurre il Festival di Sanremo e qualcuno pensa che questo possa accadere già dal 2027. Come sappiamo, nel 2025 e nel 2026 sarà Carlo Conti a tenere le redini dell’evento che si tiene ogni anno al Teatro Ariston di Sanremo. Dopo i suoi due mandati, però,Depotrebbe prendere il suo posto.