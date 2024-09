Da Dybala a Leao da Osimhen a Rabiot storia dei campioni stranieri inventati dagli italiani

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set –. La premessa è che non si parla di calciatori scarsi. Non si parla di calciatori scarsi. Lo riscriviamo un’altra volta, “non si parla di calciatori scarsi”. Anche se non abbiamo dubbi che chi non vorrà capire, come al solito, non capirà. Anzi, si tratta di giocatori comunque validi, alcuni addirittura forti (rispetto alla stragrande maggioranza discarsissimi che affollano la nostra Serie A), ma che nello strambo immaginario del tifoso italiano medio sono diventati delle sottospecie fuoriclasse pronti a vincere il Pallone d’Oro (premio ridicolo, sia chiaro anche questo, ma come “marketing” piuttosto efficace).