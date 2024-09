Confcommercio e Confesercenti con i residenti | La città perde un luogo di culto e un riferimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le associazioni di categoria vogliono che la chiesa dei Cappuccini mantenga la sua funzione. Roberto Fantini, direttore diCesenatico, si schiera apertamente: "La partenza dei frati e la chiusura della chiesa è una perdita enorme per la, perchè si tratta di undiche da 400 anni è un punto diper i cesenaticensi. Noi tutti fin da bambini abbiamo frequentato la chiesa dei Cappuccini e, anche solo passandoci davanti non si poteva fare a meno di volgere lo sguardo al suo interno e sentirsi a casa. L’idea poi di trasformarla in un centro Caritas, seppure si tratti di iniziativa lodevole, non è assolutamente condivisibile. La chiesa deve restare undiper i fedeli e patrimonio storico artistico di Cesenatico.