Condhotel come funzionano in Italia e quali tasse devono pagare i proprietari

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con il termine poco conosciuto dici si riferisce ad un condominio che funzionaun hotel. Introdotto attraverso il Decreto Legge n. 133/14 – ossia il cosiddetto Decreto Sblocca-, convertito dalla Legge n. 164/14, ilè sostanzialmente un banale condominio che funzionaun albergo: l’immobile è suddiviso in singole unità immobiliari, la cui proprietà risulta essere in capo a diversi soggetti. La struttura ha una particolarità che la contraddistingue dai normali condomini: i singoliusufruiscono di una serie di servizi comuni,ad esempio la registrazione degli ospiti nella hall ed il servizio di portierato. Il fine ultimo è quello di sfruttare l’immobile per darlo in affitto a soggetti terzi, che sono interessati a soggiornare nella città per vacanza, lavoro o per dei soggiorni di breve durata.