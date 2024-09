Caressa | Thuram mi sta conquistando! Ormai è sempre decisivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fabioè innamorato di Marcuse lo ha voluto confessare sul proprio canale Youtube. La metamorfosi del calciatore in prima punta lo sta– Fabioè totalmente preso dal numero 9 dell’Inter, che ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione con la maglia nerazzurra: «, che giocatore! Adesso si è messo anche a fare i gol sporchi in area di rigore. Lui è veramente in crescita, è un piacere averlo in campionato. Fa tutta la differenza averlo in Europa, mi stae sta dimostrando di essere. Sapete tra l’altro che sono innamorato di Lautaro Martinez, maè uno dei migliori acquisti fatti dall’Inter».