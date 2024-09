Bundesliga | arbitro minacciato di morte e messo sotto protezione della Polizia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Untedesco, Sascha Stegemann, ha rivelato di essere statoda parteper diverse settimane dopo aver ricevuto minacce dida parte dei tifosi del Borussia Dortmund per un rigore negato contro il Bochum nell’aprile del 2023, due punti potenziali persi nella corsa scudetto con il Bayern Monaco. Stegemann si è anche scusato per il suo errore, ricordando che l’episodio non è stato oggetto di una revisione video. Il giornale General-Anzeiger ha riferito che la sera stessapartita, due poliziotti sono andati a casa sua a tarda notte e lo hanno informato di minacce dicontro di lui e anche nei confrontisua famiglia. Ha pertanto riferito di essere stato protetto per quattro settimane.diSportFace.