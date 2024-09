Bombardieri decollati non fate video mettetevi al riparo | l' alba di fuoco Mosca punta su Kiev

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'Aeronautica militare ucraina ha avvertito la popolazione che cinqueTu-95 russi sonodal territorio della federazione, invitandola a "non ignorare" gli allarmi aerei. Contemporaneamente le forze russe  hanno lanciato nella notte un attacco contro la città di Leopoli, nell'ovest del Paese, con missili ipersonici 'Kinzhal': lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Andriy Sadovy, come riporta Ukrinform. Diverse forti esplosioni sono state udite nella città durante un allarme aereo. "Missili Kinzhal sopra Leopoli - ha scritto il sindaco sul social media -. La difesa aerea è in azione. Non! Rimanete al!". Esplosioni sono state udite a Leopoli, nell'ovest del Paese, riferiscono l'Amministrazione militare regionale e il sindaco della città.