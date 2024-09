Bomba d' acqua su Roma Gualtieri | Fenomeni che aumenteranno nei prossimi anni dobbiamo adattarci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Agenzia Vista), 04 settembre 2024 "Fortunatamente i dsembrano contenuti, anche grazie al lavoro su caditoie e potatura di alberi che ci ha consentito di far defluire l'con una certa rapidità . Serve consapevolezza del fatto che il clima sta cambiando e si verificanoche prima non accadevano. Questa è stata unad'di straordinaria intensità , concentrata in alcune zone. Mentre in alcune zone non ha proprio piovuto, in altre sono caduti 80 litri d'per metro quadro, cioè più di un decimo delle precipitazioni medie di un anno. I nostri sistemi fognari non sono stati costruiti sulla base di questi eventi, che prima non avvenivano. C'è stato anche un downburst, come quello avvenuto con il Bayesian.