Aumenti di stipendio in arrivo per 17 milioni di italiani | a chi spettano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) I rinnovi dei contratti per diverse categorie di lavoratori che si sono susseguiti durante la primavera del 2024 stanno per avere effetto sugli stipendi di quasi 2di lavoratoridi settori molto diversi fra loro. A seconda delle categorie coinvolte, si va dai 30 ai 100 euro netti al mese di aumento medio. Tre le principali categorie di lavoratori che riceveranno un aumento diin autunno. Prima di tutto i bancari, che hanno ottenuto recentemente un rinnovo del contratto nazionale e sono circa 270mila. Poi i lavoratori degli studi professionali, oltre 600mila persone. Infine il gruppo in assoluto più numeroso, quello dei lavoratori delle cooperative sociali, 870mila tra soci e dipendenti impiegati da queste realtà .