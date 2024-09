Atletica Tamberi conquista il Palio Città della Quercia | E’ bello vincere in casa il calore del pubblico mi da emozioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Rovereto – Ha vinto Gianmarcoa Rovereto. Nel Meeting dide ‘Il’, l’Azzurro ha realizzato la misura di 2,26. Alla sessantesima edizionecompetizione, il campione mondiale ed europeo di salto in alto (campione olimpico a Tokyo 2020) ha tessuto un’altra bella gara stagionale. Ha fatto poi tre errori a 2,35, ma il bilancioserata è stato positivo: “Molto contento perché fa sempre piacerein– le parole del marchigiano delle Fiamme Oro, come riporta fidal.it – anche se la stanchezza comincia a farsi sentire e l’ultimo periodo è stato davvero difficile, ma ho voluto onorare la promessa per esserci ancora una volta. Mi sono divertito tantissimo e credo che anche ilsi sia divertito. Tutto questo affetto e questomi danno tante”.