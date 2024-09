Alluvione | Bonaccini ‘ok da Ue a fondo solidarietà ora tocca a governo Meloni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Con la presentazione di oggi in Commissione Bilancio, prende il via il processo che porterà alla mobilitazione deleuropeo di. Del miliardo di euro a disposizione a livello europeo, quasi 379 milioni saranno destinati ai territori dell?Emilia-Romagna colpiti dalla drammaticadel maggio 2023”. Così Stefano, europarlamentare Pd e membro della commissione Agricoltura.“Si ricorderà che, in qualità di presidente dell?Emilia-Romagna, accompagnai Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni nei luoghi devastati dalle piogge. Il Parlamento europeo farà il possibile perché questi fondi siano a disposizione già nella prima decade di ottobre, dopodiché toccherà alfarli arrivare alle comunità alluvionate che attendono risposte da oltre un anno?.