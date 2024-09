Afa addio oggi allerta pioggia | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Caldo afoso al capolinea,gialla per temporali in diverse regioni dopo la bomba d’acqua di ieri nella capitale Dopo giorni di calura estrema, l’Italia si prepara a un drastico cambio delle condizionirologiche. Un’ondata di maltempo sta per abbattersi su gran parte del territorio nazionale, portando con sé piogge e temporali. Le autorità hanno emesso un’gialla in diverse regioni, segnando così la fine dell’afa che ha caratterizzato le ultime settimane.all’afa – notizie.comLa Protezione Civile ha diramato un‘gialla per temporali che interesserà una vasta area del paese. Dopo i violenti nubifragi che hanno colpito Roma, causando notevoli disagi alla capitale, l’allarme si estende ora dalla Lombardia al Nord fino ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise e Umbria nel Centro-Sud.