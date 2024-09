Adele mette in stop la musica per la vita privata | il saluto commosso ai fan

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) «Dopo i concerti di Las Vegas non ci vedremo per un bel po’ di tempo. Vi terrò tutti nel mio cuore».dice. Almeno per qualche tempo: la cantante, 36 anni,rà in pausa ladopo l’ultima serie di concerti live che la aspettano quest’autunno a Las Vegas, in programma al Colosseum del Caesars Palace. GUARDA LE FOTO, le foto dei suoi amori e delle sue passionisi congeda in lacrime dai fan Ha aperto il suo cuore ai fan durante l’ultimo concerto della residency a Monaco di Baviera, in Germania. «Terrò questi show nel cuore. È stato fantastico. Ma ho bisogno di riposare. Ci ho messo sette anni a costruire una nuovaper me stessa e ora voglio viverla».