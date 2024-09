US Open 2024 | Swiatek ai quarti Samsonova ko in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Igaapproda aidi finale degli US. La tennista polacca ha infatti superato la sua avversaria russa Liudmilain due set, con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e mezza esatta di gioco. Tutto facile dunque per la numero 1 del mondo, che si è guadagnata un posto tra le migliori otto del torneo senza concedere alcun set. Il match controè stato combattuto soltanto nel primo set, dovenon ha sfruttato due palle break nel quarto gioco. Sul 5-4 in suo favore però la polacca ha piazzato la zampata decisiva, prendendosi il break decisivo a zero, che le è valso il primo set. Nel secondo parziale invece è stata pura accademia, con la numero 1 del tabellone che si è subito portata sul 5-0 grazie a due break consecutivi e ha poi chiuso facilmente la pratica.