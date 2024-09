Ucraina tragedia a Poltava | l’attacco missilistico russo lascia 51 morti e 235 feriti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 3 settembre 2024) L'è nuovamente in lutto dopo uno degli attacchi più sanguinosi dall'inizio del conflitto con la Russia, che dura ormai da oltre due anni e mezzo. Oggi, la città di, situata circa 300 chilometri a sudest di Kiev, è stata colpita da un devastante attaccoche ha causato la morte di 51 persone e il ferimento di altre 235. Il bilancio, secondo il procuratore generale ucraino, potrebbe ulteriormente aggravarsi, rendendo questo uno degli episodi più drammatici della guerra.L'attacco è avvenuto a metà giornata, cogliendo gli abitanti dicompletamente alla sprovvista. Il ministero della Difesa ucraino ha sottolineato che "il tempo intercorso tra la sirena del raid aereo e il missile in arrivo è stato così breve che ha colto le persone nel momento in cui stavano raggiungendo il rifugio".