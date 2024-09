Se nell’esercitazione Us Army la tecnologia fallisce

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Dalle terribilmente umidi paludi della Louisiana, le esercitazioni dell’Esercito statunitense ci ricordano una lezione fondamentale: lava bene, ma non basta per prevalere sul campo di battaglia. Anzi, talvolta a prevalere sono gli altri, in barba agli ultimi ritrovati tecnologici. Questo è quanto emerge dall’esercitazione seguita da Defense One, di grande interesse per l’Italia. L’esercitazione Si tratta dello stesso scenario nel quale era stata impiegata la Multi-functional reconnaissance company della 101esima divisione aerotrasportata, ossia una delle punte di diamante della nuova strategia dell’Esercito a stelle e strisce per l’adattamento tecnologico. Invertendo una tradizione di lunga data, infatti, la Usha deciso di sperimentare le nuove tecnologie sul campo, fornendo rapidamente un’ampia varietà di equipaggiamento innovativo a tre brigate.