Scoperto market della droga in casa a Roma arrestato 31enne

(Di martedì 3 settembre 2024)(ITALPRESS) – I Carabinieri dil Palocco, d'intesa con la ProcuraRepubblica di, hannoun insospettabileno, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso, nella sua abitazione, di oltre 98,5 kg di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare, effettuata presso l'abitazione dell'indagato, i Carabinieri hanno rinvenuto un'ingente quantità di. In quello che poteva essere tranquillamente assimilato ad un negozio di stupefacenti per tutti i gusti, sono stati sequestrati complessivamente 90,3 kg di hashish, 8,1 kg di marijuana e 36 grammi di cocaina.