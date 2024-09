Quanti esuberi in serie A Correa Origi e compagni Vita da separati in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Il sipario sulla sessione estiva del calciomercato è calato da poco più di settantadue ore, in realtà qualche trattativa in entrata e in uscita resta sul tavolo. Agevolata dal fatto che ci sono nazioni in cui è ancora possibile tesserare calciatori: se ieri è stato l’ultimo giorno per i club della Saudi Pro League (anche in Brasile, Olanda e Portogallo siamo ormai al gong) il mercato resta aperto fino al 5 settembre in Croazia e Austria mentre giorno dopo arriverà lo stop per Belgio e Polonia. C’è ancora più tempo in Qatar e Turchia: nello stato asiatico si chiuderà il 9 settembre (così come in Romania e Svizzera), a Istanbul e dintorni il 13 (anche se l’operazione Osimhen-Galatasaray ha avuto un’accelerata nelle ultime ore), come lper a Serbia. E la cosa può far comodo per trovare una sistemazione ai tantiche affollano ad oggi alcune rose diA.