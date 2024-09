Quando arte moda e design si incontrano in un’esperienza teatrale immersiva

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 3 settembre 2024) «Willkommen! And bienvenue! Welcome!» Con questo ritornello, i video della performance di Eddie Redmayne ai Tony Awards sono diventati virali. Il pubblico internazionale ha finalmente potuto ammirarlo nei panni dell’Emcee, l’iconico personaggio del musical Cabaret, che aveva già interpretato con successo nel revival del West End di Londra e per cui ha vinto il prestigioso Olivier Award come miglior attore in un musical. Ma il personaggio di Eddie Redmayne, con le sue movenze sinistre e l’aspetto così simile al David Bowie di “Ashes to Ashes”, è solo uno dei punti di forza di “Cabaret at the Kit Kat Club”, diretto da Rebecca Frecknall.