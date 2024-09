Quadruplicare la ferrovia? Mancano i soldi e gli atti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) "Il quadruplicamento dellae il raddoppio della Orte- Falconara non sono opere che interessano il ministro Salvini e non ci sono iper la la loro realizzazione". Ne è certo l’ingegnere Lorenzo Catraro (responsabile infrastrutture Psi Marche e consulente coredattore protocollo Orte-Falconara) che replica all’onorevole Mirco Carloni (Lega), il quale nei giorni scorsi ha annunciato come Rfi stia lavorando al quadruplicamento della lineaBologna-Lecce, con la separazione del trasporto merci da quello passeggeri. L’onorevole ringraziava poi il ministro Matteo Salvini "che sta seguendo con attenzione il dossier". Catraro, però, ricorda che il 21 agosto al Meeting di Rimini, Salvini "ha parlato del ponte sullo stretto, dell’Alta velocità in Italia ma non della linea Adriatica né della Orte-Falconara".