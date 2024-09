Ponte sull’Ancaranese Cambia ancora la viabilità | invertito il senso di marcia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Si è tenuto ieri, a Palazzo San Filippo, un nuovo tavolo tecnico promosso dalle Province di Ascoli Piceno e Teramo per predisporre le più opportune misure sull’assetto delladell’ Ancaranese a seguito della chiusura delin muratura. Sulla base degli approfondimenti effettuati i rappresentanti degli enti preposti, hanno convenuto di invertire ildirispetto a quello attualmente in vigore con l’obiettivo di evitare un forte aggravio in termini di traffico di veicoli e mezzi pesanti in tutta la Salaria particolarmente nei centri abitati di Spinetoli, Castel di Lama, Colli del Tronto e, più in generale, della Vallata del Tronto.