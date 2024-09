Pilates a casa | gli esercizi base e una lezione online della Personal Trainer

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilè una ginnastica neuromuscolare che ha come obiettivo quello di armonizzare corpo, mente e spirito, rieducando il respiro, riallineando le articolazioni. Ma anche stimolando l’attivazionemuscolatura profonda, mobilizzando la colonna in maniera segmentale, redistribuendo il carico su arti superiori e inferiori. E integrando il movimento in sequenze funzionali per la vita di ogni giorno. Insomma, una grande risorsa, che può essere praticata anche nel comfortlingo. Ma da dove iniziare? Ecco alcuni spunti organizzativi e fisici.