Overtourism non soltanto città | gli impatti del sovraffollamento turistico sugli ecosistemi

(Di martedì 3 settembre 2024) Di Marevivo Caldo torrido, lunghe code, spiagge gremite, località di montagna ricolme di villeggianti, prezzi alle stelle. L’estate 2024 verrà ricordata non solo per le temperature da record, ma anche per un fenomeno ormai dilagante: l’, o. Questo fenomeno, definito dall’afflusso eccessivo di turisti che invadono in massa determinati luoghi, eccedendo la capacità di una destinazione di gestirli, ha raggiunto livelli di guardia. Le conseguenze hanno implicazioni ambientali e sociali, con la distruzione di flora e fauna e segni sempre più evidenti di insofferenza tra i residenti. Ilè il risultato di una combinazione di fattori che hanno aumentato la pressione sue siti naturali.