Mic | Scotto Pd ' Sangiuliano chiarisca in aula o si dimetta'

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) - “deve fare chiarezza in Parlamento, non ci bastano le rassicurazioni della Meloni. Se un ministro mente in una lettera e dichiarazioni pubbliche, persino alla presidente del Consiglio, deve dimettersi in maniera istantanea. Ne va della credibilità dell'istituzione e del fatto che questo ministro, pare anche sostenuto dalla stessa Boccia, stia preparando il G7 guarda caso a Pompei. Se dovessero essere vere queste cose, minerebbe profondamente la credibilità di un evento come il G7”. Lo ha dichiarato Arturo, deputato del Pd, oggi a SummerTime' su Giornale Radio. “Ci sono tante interrogazioni presentate dall'opposizione, non è chiaro per quale motivo il ministro decida di ignorare i quesiti di chi fa il proprio lavoro parlamentare – ha aggiunto–.