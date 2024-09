La vita di Britney Spears al centro di un biopic? La risposta della popstar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) La cantante ha rotto il silenzio intorno alle voci che riportano il progetto di un film biografico sulla sua. Dopo le voci e le speculazioni in merito ad un ipotetico lungometraggio dedicato al suo percorso die professionale,ha deciso di rispondere attraverso i media, per fare chiarezza sull'argomento così chiacchierato da settimane. Nei giorni scorsi, Emma Roberts aveva espresso il proprio desiderio di interpretare lain un film, in seguito ai rumor che la indicavano come l'interprete perfetta per il personaggiocantante in una versione cinematografica.sì o no Dall'inizio di agosto si è parlato spesso sui giornali di un film biografico suprodotto da Marc Platt e diretto da