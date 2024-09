Industria italiana autobus pronto un nuovo socio cinese per sostenere la produzione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Nel corso dell’incontro odierno, 3 settembre 2024, tenutosi al ministero delle Imprese e del Made in Italy per la vertenza di(Iia) non sono stati trovati sbocchi decisivi, ma anzi per i lavoratori è arrivata la notizia che la nuova proprietà, la Seril, sta lavorando per avviare una collaborazione con un. Questo, a quanto si apprende, entrerebbe col 25 per cento nel capitale. L’ipotesi non piace affatto ai lavoratori e ai loro rappresentanti, visto che non sarebbe del tutto da escludere chepossa diventare il mero veicolo di commercializzazione di vetture cinesi.