Incendio a Nizza | Insegnante Aquilana Incinta Sopravvive a un Inferno

(Di martedì 3 settembre 2024) L'Aquila - Un'di 32 anni, in vacanza a, ha vissuto momenti di terrore quando l'edificio in cui soggiornava è stato avvolto dalle fiamme. L', scoppiato nel tardo pomeriggio di sabato, ha causato la morte di una donna di 54 anni e l'intossicazione di altre 23 persone. Tra queste, l', è stata successivamente dimessa dall'ospedale e ha potuto fare ritorno a L'Aquila. L'è divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di cinque piani, presumibilmente a causa di un cortocircuito provocato da un monopattino elettrico. C.D.F., l', si trovava al terzo piano quando ha iniziato a sentire odore di fumo e a vedere le fiamme che si propagavano rapidamente. Nonostante il panico, ha mantenuto la calma fino all'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno evacuato gli abitanti dell'edificio.