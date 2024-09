Il Fantacalcio una competizione niente di meno in cui spesso vince lo sculato 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Ilè una delle innovazioni destinate a conoscere un successo che sembra essere senza fine. E’ in grado di resistere ai cambiamenti e alle evoluzioni tecnologiche sempre più frequenti ai giorni nostri. Un successo che da 30 anni non conosce crisi. Era, infatti, il 1988 quando Riccardo Albini con alcuni amici riuniti al bar “Goccia d’Oro” di Milano inventava il gioco che ancora oggi tiene incollati (o fa litigare) milioni di fanta-allenatori. Di lì a due anni, nel 1990, il primo libro che illustrava le regole del gioco. Si chiamava Serie A –. Ilti porta a tifare il giocatore che segna alla tua squadra del cuore Il quotidiano Libero ha dedicato un articolo al gioco che unisce e divide i tifosi, italiani e non. Il quotidiano scrive: “Il paradosso è che ilè l’anti-calcio.