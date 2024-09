Il Cervia ne rifila tre al Fruges

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) La prima giornata del campionato di Promozione ha proposto subito risultati interessanti, ma anche un brivido. È successo al ‘Todoli’ di Milano Marittima dove, nel corso diUnited-port, terminata poi 3-1 per i padroni di casa, ci sono stati momenti di apprensione. A un quarto d’ora dalla fine, il difensore centrale della formazione ospite Mattia Grandi ha chiesto la sostituzione: "Una volta uscito dal campo – ha spiegato Alessandro Nanni, dirigente della matricola ravennate – Mattia ha chiesto aiuto, perché non riusciva a reggersi in piedi. Ha raccontato che la vista gli si era appannata. Poi è svenuto. L’intervento della pubblica assistenza, ma soprattutto quello del nostro fisioterapista, hanno permesso una adeguata gestione del momento critico. È intervenuta l’ambulanza da Ravenna, poi il ragazzo è stato trasferito a Bologna.