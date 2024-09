I 91 della Buchmesse tra i 6 forfait Veneziani e Buttafuoco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Novantuno autrici e autori italiani, da Beatrice Alemagna a Stefano Zecchi, saranno a confronto con esponenticultura di lingua tedesca in oltre 50 eventi del programma letterario, dell'Italia Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte, dal 16 al 20 ottobre 2024. Dopo il caso Saviano - assente dalla listadelegazione italiana, poi invitato a partecipare dal Commissario Straordinario Mauro Mazza del quale ha rifiutato l'invito, ma che sarà comunque a Francoforte con gli editori tedeschi - restano confermate le defezioni di Sandro Veronesi, Francesco Piccolo, Emanuele Trevi e Franco Buffoni che non parteciperanno in sostegno all'autore di Gomorra. Non ci saranno neppure Marcelloe Pietrangelo. In tutto sei dunque gli autori che non ci saranno rispetto a quelli annunciati lo scorso maggio.