Giustizia il problema è il rapporto pm-polizia giudiziaria Perchè lo spoil system appartiene anche alla Magistratura

"Io ritengo che fisiologicamente, nel corso del tempo, qualsiasi istituzione debba apportare dei correttivi, basandosisugli accadimenti, e, purtroppo, si sono verificati episodi non positiviper noi magistrati. Vede abbiamo affrontato sul palco la tematica dell'abuso d'ufficio, del traffico di influenze, e come ha potuto notareil Presidente Santalucia non ha potuto negare che talvoltasingoli colleghi possano aver valicato le proprie competenze. Ho letto dai giornali la crocifissione mediatica di Arianna Meloni e non ho concordato sulla linea del Presidente dell'Anm di rispondere sul giornale e partecipare a questo circo mediatico, perché la nostra funzione non è questa.