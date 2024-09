Gb un rivale per Larry the Cat | Starmer porta un nuovo gatto a Downing Street

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 - Si fa sempre più dura perthe Cat, ilda ben 17 anni, ormai prossimo alla pensione. Infatti dopo che qualche giorno fa si era scoperto che qualcuno, non si fanno nomi, delgoverno aveva già preparato un piano per annunciarne la morte, ecco spuntare un giovane. Il neo premier laburista Keir, il sesto primo ministro cheha visto entrare a, non ha atteso la naturale dipartita del vecchio felino e hato a casa unmicio siberiano.e la trattativa con la figlia Una decisione che farà discutere soprattutto i fan di, che negli anni si è guadagnato il rispetto dei sudditi di Sua Maestà e ha anche un sito che si fa carico delle sue rivendicazioni.